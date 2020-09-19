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تعرف على موعد حفل أحلام الجديد بالسعودية

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أعلنت المطربة الكويتية أحلام، عن موعد حفلة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "أحلام" بنشر صورة لها وعلقت على الصورة قائلاَ: "انتظروني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 من مسرح الجوهرة احبكم يا اهلي أهل في احتفالات اليوم الوطني السعودي".

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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