لهذا السبب.. داليا إبراهيم مطلوبة على جوجل

حيث ظهرت "ابراهيم" في الصورة ترتدي الحجاب، وظهر تغير كبير في ملامح الوجه، كما أنها اصبحت بوزن زياده، "وكانت ترتدي ملابس باللون الأسود، كما أن تفاعل الجمهور مع ظهورها بشكل كبير.
في سياق متصل، أعلنت الفنانة داليا ابراهيم اعتزالها التمثيل فى يونيو الماضى من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت:"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عامًا تقريبًا إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.
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