شاهد...نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر"

نشرت الفنانة نسرين طافش، البوستر الرسمى لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر" الذي سيعرض خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وكانت نسرين طافش في البوستر بجانب النجم ماجد المصرى، وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات. مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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