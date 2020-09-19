بدون مكياچ.. ناهد السباعي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نورهان بالصورة أنيقة وجميلة كعادتها بدون مكياچ مرتدية تيشرت باللون الأسود ، وتركت شعرها القصير منسدلاً . وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : قمر ياروحي ربنا يحفظك ويسعدك . في سياق منفصل، شاركت ناهد السباعي شاركت في المارثون الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "النهاية"، بجانب الفنان يوسف الشريف. يذكر أن مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، محمد جمعة، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي.

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