محمد رمضان لـ"دوت الخليج الفني": قررت أكون ممثل ولكن عندي شعبية المغني

كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب اتجاهه للغناء؛ بالرغم من إنه لا يملك صوت عذب للغناء .
وفي تصريح خاص "دوت الخليج الفني" قال محمد رمضان:" إتجهت للغناء لأن في شئ اكتشفته خضني وزعلني لما اكتشفت إن شعبية المغني ١٠٠ ضعف شعبية الممثل" .
وأستكمل رمضان حديثه قائلاً:" ففي الحفلة ممكن يبقى قدامي نص مليون من جمهوري زي حفلة مراكش، فقولت هل النص مليون هقدر اشوفهم من الاستديج وأنا ممثل، فأكتشفت أنه لا" .
وفي نهاية حديثه قال رمضان :" بقيت عايز أكون ممثل ولكن عندي شعبية المغني فبدأت أدرس أيه نوع الغنا اللي يتلائم مع نوعية صوتي".
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