لطيفة لمتابعيها: حبوا الحياة وتفاءلوا بالخير

نشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو جديدا تنصح فيه متابعيها بالتفاؤل، وتحثهم على الطاقة الإيجابية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت لطيفة في الفيديو بإطلالة شبابية ببنطلون وتيشرت باللون الأبيض. وعلقت لطيفة "حبوا الحياة وتفاءلوا بالخير". اِقرأ أيضًا: كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

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