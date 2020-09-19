الفنان الكويتي عبدالله الحمادي يكشف لـ"دوت الخليج" مواعيد عرض مسرحية "كومبارس" في الإمارات

عبدالله الحمادي أحد النجوم الشباب الذين استطعوا أن يفرضوا وجودهم في الساحة الفنية في الكويت بمشاركتة في العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم، ويستعد الفنان الكويتي للمشاركة في مجموعة أعمال جديدة خلال الفترة القادمة منها عرض مسرحية "كومبارس" وكذلك فيلم "غيبوبة".

انتهاء تصوير فيلم "غيبوبة" لخالد العجيرب وأحمد العونان

عبدالله الحمادي الفنان الكويتي الشاب كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مصير تصوير فيلم "غيبوبة" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الكويت والخليج حيث أكد أن تصوير العمل تم الانتهاء منه خلال الفترة الماضية وأن مدة تصويره قد استغرقت فترة قصيرة فقال: "انتهينا من تصوير فيلم (غيبوبة) خلال الفترة الماضية، ولم يستمر التصوير لفترة طويلة حيث استطعنا أن ننتهى منه بشكل سريع، وأقدم شخصية كوميدية لم أقدمها من قبل في أي من أعمالي، ولم يتم تحديد موعد لعرض الفيلم حتى الآن لكن أتمنى أن ينال النجاح في دور العرض الخليجية".

"غيبوبة" فيلم يشارك في بطولته كل من خالد العجيرب، أحمد العونان، شهاب حاجيه، رانيا شهاب، هبة العبسي، وهو من تأليف محمد الكندري، وإخراج عمار هاشم الموسوي.

موعد عرض مسرحية "كومبارس" في دبي

عبد الله الحمادي أكد أنه سوف يعود لتقديم مسرحية "كومبارس" من جديد في شهر أكتوبر القادم بالإمارات العربية المتحدة فقال: "سنعود لتقديم عروض مسرحية (كومبارس) مع الفنان خالد المظفر في الشهر القادم في دبي وتحديدا أيام 21 و22 أكتوبر"، أما عن الأعمال الجديدة التي يستعد لها فقال: "هناك أكثر من عمل مسرحي سوف يتم بداية عرض أحدها في شهر يناير 2021"، ويشارك في بطولة مسرحية "كومبارس" كل من خالد المظفر، و خالد العجيرب، وعبدالله بهمن، وإيمان الحسيني، وتأليف وإخراج عبد العزيز صفر.

عبد الله الحمادي: مسلسل "آل ديسمبر" اكتشفت فيه نفسي

عبدالله الحمادي تحدث كذلك عن مسلسل "آل ديسمبر" الذي شارك في بطولته مع الفنان طارق العلي في رمضان الماضي ويعتبره الحمادي من الأعمال التي ساعدته على اكتشف نفسه فقال: "اعتبر هذا العمل من الأعمال الكوميدية التي لديها رسائل مهمة، وأيضا من الأعمال التي ساعدتني على اكتشاف نفسي وسعيد لنجاحه وعرضه على أكثر من قناة عربية وكذلك على منصة (شاهد) التي اعتبرها من النقاط القوية التي تساعد على اكتشاف المواهب واعتقد أن أي موهبة تمثيلة تشعر بالسعادة بطرح أعمال لها على هذه المنصة".

طارق العلي والفنانة إلهام الفضالة أكد عبدالله الحمادي أن علاقته بكلا الثنائي جيدة إلا أن الفنانة إلهام الفضالة بالنسبة له شخص مختلف في مسيرته فقال: "بالنسبة لإلهام الفضالة فاعتبر علاقتي بها مختلفة وهي عندي غير وأكن لها كل الاحترام، وهي إنسانة راقية وعلى المسرح قديرة تستطيع أن تسهل مهمة الممثل الذي أمامها وسعيد بسبب تجربتي معها في مسلسل (عداني العيب) وأتمىى دوما أن نعمل معا"، وعن الفنان طارق العلي فأوضح: "قدمت معه 3 مسرحيات ومسلسل من إنتاجه واعتبره إنسان رائع وتجربتي معه جيدة جدا واستفدت منه الكثير في المسرح الكوميدي".

عبدالله الحمادي تحدث كذلك عن سعادته بالتعاون مع الفنانة صمود الكندري في مسلسل "عداني العيب" الذي يعتبر من آخر أعمالها قبل توقفها عن التمثيل فقال: "سعيد لأنني تعاونت مع الفنانة صمود الكندري في آخر الأعمال التي شاركت فيه قبل قرار توقفها عن المشاركة في أعمال فينة وأتمنى لها التوفيق في حياتها الخاصة، وأن تعود مرة أخرى للفن حتى ولو من باب الإنتاج".

عبدالله الحمادي شارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 19 عمل، وبدأ مشواره ككاتب ومؤلف، ثم شارك في مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية والتي كان آخرها مسرحية "كومبارس" ومسرحية "عودة ريا وسكينة".