نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأت ميريهان حسين صديقتها بعيد ميلادها في المقال التالي
حيث حرصت علي تهنئة صديقتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.
ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع إنستجرام، ووجعت لها رسالة خاصة قائلة:" كل سنة وانتي طيبة يا بشمهندسة ، كل سنة وانتي ناجحة وشاطرة ومجنونة وأكتر واحدة بتخضيني في العالم ،بحبك يا نوس".
والجدير ذكره أن ميريهان حسين شاركت مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر" ، وحققت خلاله نجاحاً كبيراً برفقة نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني، نسرين طافش وآخرين.
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