حيث أعلن عمر، عن طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الجدع"، ضمن أحداث فيلم "زنزانة7".
حيث شارك عمر، مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابه بإنستجرام، وكتب: أغنية الجدع من فيلم زنزانة 7 النهاردة علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب.
فيلم "زنزانة 7" ، يعرض حالياً بجميع دور العرض ، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.
والجدير ذكره أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك" ، وحقق خلالها نجاحاً كبيراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال يعلن عن موعد عرض أغنينه بعنوان "الجدع " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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