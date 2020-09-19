واستعادت نبيلة عبيد ذكريات فيلم "شادر السمك"، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الفيلم وكتبت: فيلم شادر السمك، قصة نبيل نصار، سيناريو وحوار عبدالجواد يوسف إخراج علي عبدالخالق، مهندس الديكور كان نهاد بهجت كان نجم من نجوم الفيلم حيث حول بلاتوه ستديو نحاس إلي سوق كبير وحقيقي مماثلاً لواقع شادر السمك المعروف بكل تفاصيله الدقيقة، المعلمة جمالات بتقولكم مساء الورد.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "شادر السمك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.