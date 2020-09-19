خالد سليم يشوق جمهوره للموسم الجديد من "قعدة رجالة"

"قعدة رجالة"، مع النجوم نيكولا معوض وقيس الشيخ وخالد سليم وهو من إخراج هيثم عزو ومن المقرر بدء عرض البرنامج في 26 سبتمبر على شبكة قنوات OSN.
ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.
وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من
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