تحل الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ ضيفة عبر برنامج "​قعدة رجالة​" ويتواجد معها الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ والممثل السوري قيس الشيخ نجيب والفنان ​خالد سليم​. وعلم دوت الخليج الفني من مصادر خاصة أن سيرين عبد النور قد انتهت من تصوير الحلقة، وسوف يتخلل الحلقة مفاجآت كثيرة. و كانت قناة osn قد كشفت عن استعدادها لعرض الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" في 26 سبتمبر الحالي ويقدمه كل من الممثل نيكولا معوض وقيس الشيخ نجيب وخالد سليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص| سيرين عبد النور تنتهي من تصوير حلقتها في برنامج "قعدة رجالة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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