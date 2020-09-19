تفاعلت فاتن فتحي -الشهيرة بـ الفنانة نادية العراقية- مع منشور الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي أعلنت فيه الأخيرة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من إعلانها اعتزال الفن.

أعلن الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن عودة النجمة نجاة الصغيرة للغناء، بأغنية تهديها للجيش المصري تحمل اسم «تعظيم سلام»، وذلك بعد غيابها لعدة سنوات عن الساحة الغنائية. أعلن يوسف ابن المخرج مراد منير، نقل والده إلى مستشفى المعادي العسكري؛ بعد إصابته بجلطة في الأيام الماضية، وتواصلت معنا رئاسة الجمهورية؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| داليا إبراهيم ترتدي الحجاب.. محمد مكاوى يتعرض لحادث سير مروع.. نقل المخرج مراد منير إلى مستشفى المعادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.