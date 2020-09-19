لا تكبر إنه فخ .. أحمد فهمي يشارك جمهوره بصورة من طفولته

نشر الفنان أحمد فهمى، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر أحمد فهمى بصورتين في طفولته وشبابه وعلق على الصورة قائلا "لا تكبر .. إنه فخ".

ويشارك احمد فهمى فى بطولة مسلسل "أسود فاتح" والمسلسل "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، المقرر عرضه قريبا.

المسلسل بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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