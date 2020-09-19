وحازت الصورة على اعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالاتى: ما بين "الله يرحمها ست جميلة قلبا وقالبا .. ربنا يرحمها .. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته". اقرأ أيضًا: يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابنة رجاء الجداوي تشارك متابعيها بصورة لوالدتها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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