نشرت الفنانة السودانية آمال مصطفى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن رحيل الفنانة السودانية نفيسة محمد محمود.
وعلقت امال قائلة: "رحلت اليوم الممثلة القديرة نفيسة محمد محمود، الرائدة المسرحية، صاحبة العطاء المتواصل.. السنينة الجميلة المرحة, كل التعازي لأهلها ولأسرة الدراميين في هذا الفقد الكبير" .
وقد اشتهرت نفيسة باسم (السنينة) كما اعتاد الجميع مناداتها، وهو الاسم الذي اشتهرت به عند الأطفال والكبار، من خلال مشاركتها في برامج تربية وتثقيف الأطفال التي كانت تعرض على تلفزيون السودان، وإذاعة أم دُرْمَان.
مسيرة حافلة خلدت اسم (السنينة) والتى أفنت فى عملها وقدمت عديد من الروائع الفنية كما شاركت في عدد من الأعمال الدارمية التلفزيونية والمسرحية.
ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم المجتمع والفنانون، الوالدة (السنينة)، وتبادلوا التعازي والمواساة في فقدها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السنينة.. وفاة الفنانة السودانية نفيسة محمد محمود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.