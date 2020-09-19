أحمد عيد وكمال أبو ريه في عزاء المنتج محمد زعزع

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام ورجال الدولة على تقديم واجب العزاء لأسرة المنتج الراحل محمد زعزع بمنزل الأسرة.

وشهد العزاء حضور كل من المخرج جمال عبدالحميد والمخرج اشرف فايق والمخرج أحمد صقر والفنان كمال أبو ريه والفنان نضال الشافعى والفنان أحمد عيد والفنان خالد عبدالسلام والفنان هشام الشامى والفنان اشرف المحلاوى.

وأعلنت أسرة المنتج الراحل محمد زعزع عن استقبال عزائه اليوم السبت في كمبوند ريحانة أمام مول مصر من بعد صلاة العشاء ولمدة ساعة ونصف فقط في الحديقة نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى المنتج الراحل من بينهم الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".