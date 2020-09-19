"مراحل اكتمال القمر".. أحمد فهمي يستعيد ذكريات الطفولة

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وكتب "فهمي" تعليقا على الفيديو قائلا: "لا تكبر.. إنه فخ"،وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعيقات وكانت أبرزها "مراحل اكتمال القمر"،"منور يا فهمي".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.
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