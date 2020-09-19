احتفلت الفنانة اروى جودة بعيد ميلاد والدتها وخالتها الفنانة صفاء ابو السعود عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقالت اروى جودة : "كل سنة و اغلى اتنين في حياتي طيبين.. ماما و خالتي صفاء.. ربنا يديكم الصحة و يسعدكم و ريح بالكم يا رب.. بحبكم". وشاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل. المسلسل قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أروى جودة توجه رسالة الى خالتها صفاء أبو السعود ووالدتها فى عيد ميلادها.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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