فايلر يلعب للفوز.. نبيل الحلفاوي يبدي رأيه في تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعرب فيه عن رأيه فى تشكيل النادى الاهلى امام نادى مصر المقاصة، والذى سينطلق اللقاء بينهما بعد قليل.

وقال نبيل الحلفاوى : "تشكيل يدل على أن ڤايلر يلعب للفوز.. مع الوضع في الاعتبار تغييرات الشوط الثاني".