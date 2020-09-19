بالفيديو.. إيهاب توفيق يستعيد ذكريات أغنية ماتخلقش منها تاني

استعاد النجم ايهاب توفيق ذكرياته، مع أغنية "ماتخلقش منها تاني"، من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وطرح المطرب ايهاب توفيق أغنيته الجديدة بعنوان "هى دنيا" على يوتيوب مزيكا وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات عوض بدوى وألحان الفنان الراحل أشرف سالم وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

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