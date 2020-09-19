رايا أبي راشد تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة عبر إنستجرام .. شاهد

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات ، ما بين "فخر العرب - قمر - قمر ما شاء الله عليكي وجهك متغير كتير بالمكياج".
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ريا مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.
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