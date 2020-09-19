أحمد سالم يهاجم القنوات المعادية لمصر ويسخر من قناة الجزيرة

قال الإعلامى أحمد سالم، إن وزير الخارجية التركية أدلى بتصريحات تسير فى إتجاه تدخل فى شئون مصر الداخلية، رغم أنه لم يسبق للرئيس السيسى لم يذكر اسم الرئيس التركى، فى المقابل مصر لا تتدخل فى الشأن التركى لانه لا يعنينا على الإطلاق.

وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على قناة القاهرة والناس، تركيا لديها اطماع استعمارية فى الشرق المتوسط، وكثير من الدول العربية، وإذا فكرت تركيا فى عبور الخطوط الحمراء، ستجد "قوة غاشمة".

وتابع سالم: الإعلام الخائن فى تركيا، "هيناموا بدرى علشان عندهم ثورة الصبح"، فالثورة موجودة على جزيرة فقط، وسنسمع عن ملايين وهمية نزلت الشوارع من إخراج مخرج فاشل، فالشعب مصري صحيح لديه مشاكل مع الدولة، ولكن ثورة تانى أخرى لن تتحدث.