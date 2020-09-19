أسامة كمال للمواطنين: فكر في مصريتك قبل انتماءك

بدأ الإعلامي أسامة كمال، حلقة برنامجه، مطالبا الجميع بالتمسك بالوطن، قائلا: "فكر في مصريتك قبل انتماءك".

وأضاف خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على شاشة المحور، مساء اليوم السبت، قائلا: "لما بنشوف حاجة غريبة، وغريبة المقصود بيها هنا إنها شاذة، سواء في صورة أو فيديو أو تعليق.. غالبا بنستهجنها أو على الأقل بنستغربها، ومن كتر استغرابنا بنشيرها ونبعتها لناس تانية واحنا عارفين أنها شيء رديء".

واستشهد بكلمات عمر بن الخطاب، قائلا: "عندما شاف الكلام دة بيحصل من أكتر من 1400 سنة واتكلم عنه وقال: أميتوا الباطل بالسكوت عنه ولا تثرثروا فينتبه الشامتون.. لا كان فيه فيس بوك ولا تويتر ولا واتساب ولا غيره»"

وذكر حديث الكاتب ثروت أباظة عندما قال: « كن مصرياً واعتنق من المبادئ والمذاهب ما شئت واجهر برأيك، ولكن اجعل رأيك ينبع من أعماق قلبك المصري وإخلاصك لوطنك لا لشيء آخر».

سواء كان هذا الشيء مذهبا أو دولة أو فرداً..

وأنهى كمال حديثه قائلأ: "هات ما عندك يا سيدي الفاضل، لكن اسمع كلام سيدنا ابن الخطاب واسكت عن الباطل وفكر في مصريتك قبل ما تفكر في انتماءك لأي حاجة أو حد تاني".