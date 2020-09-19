محمد عبد الرحمن مع أحمد عز في عرض مسريحة "علاء الدين"

وظهر محمد عبد الرحمن في الصورة مع احمد عز، وكتب تعليقا قائلا: "اتشرفت واتبسطت جدًا بحضور مسرحية #علاء_الدين للنجم الكبير أحمد_عز وكل النجوم كريم وثروت وجمعه وعم سامي وتارا وهشام الحبايب المشاركين في
".المسرحية والمنتج والمخرج الكبير مجدي الهواري.. شكرًا على حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو
مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام.إسماعيل، وإسلام إبراهيم
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