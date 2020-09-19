محمد عبد الرحمن مع أحمد عز في عرض مسريحة "علاء الدين"

شارك الفنان محمد عبد الرحمن صورة من أحدث جلسات تصوير له أثناء حضوره عرض مسرحية "علاء الدين" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عبد الرحمن في الصورة مع احمد عز، وكتب تعليقا قائلا: "اتشرفت واتبسطت جدًا بحضور مسرحية #علاء_الدين للنجم الكبير أحمد_عز وكل النجوم كريم وثروت وجمعه وعم سامي وتارا وهشام الحبايب المشاركين في

".المسرحية والمنتج والمخرج الكبير مجدي الهواري.. شكرًا على حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو

مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام.إسماعيل، وإسلام إبراهيم