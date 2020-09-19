محمد حمودة يوضح تفاصيل انتقاله لغناء الراب باللغة السويدية

قال مغني الراب السوري محمد حمودة المعروف باسم Near NearDogg Beats، أنه اتجه إلى العمل الموسيقى في عام 2008 حتى الآن وعمل كمنتج موسيقي وفي نفس الوقت صانع ايقاع.

وأوضح Near Dogg أنه بدأ مساره المهني أولًا كصانع إيقاعات في عام 2008 في مدينته الرقة بسوريا، ثم اكتسب شهرة عندما انضم إلى منتديات الهيب هوب العربية في 2011، وحصل على تصنيف "Legend Rapper" وهو أعلى تصنيف في تلك المنتديات واكتسبت موسيقاه شهرة في ذلك الوقت.

ولفت إلى أنه انتقل إلى مدينة الإسكندرية بمصر في عام 2013 بسبب الثورة السورية وأتيحت له الفرصة لمواصلة بناء مسيرته الموسيقية، وارتبط مع مغني الراب المصري عمر بوفلوت الفائز في برنامج MTV Middle East Hip Hopna 2008، ثم أنشأ قروب Arab League Producers كجزء من شركة Arab League Records في القاهرة ، مصر.

وتابع، انتقلت إلى السويد في ديسمبر 2014 لبدء مرحلة جديدة في حياته، فمن خلال الانتقال إلى السويد حصل على فرصة للتواصل ليس فقط مع الفنانين السويديين ولكن مع جميع أنحاء العالم وبدء مشاريع جديدة في مسيرته الموسيقية مثل الإنتاج وصنع الإيقاعات.

وأضاف أنه أصبح أحد أكبر صانعي الإيقاعات في الشرق الأوسط 2013-2015 وشارك كحكم في ثلاث مسابقات شهيرة لصانعي الإيقاعات، وقرر نير دوج أن يبدأ رحلة جديدة كمغني راب باللغة السويدية في عام 2020.

وتم نشر العديد من المقالات حول Near Dogg على مواقع إخبارية مختلفة، وتمت استضافته في العديد من البرامج الموسيقية على عدة قنوات إذاعية مثل Music Talk Show وغيرها الكثير.

وأتيحت الفرصة لمحمد حمودة لقاء العديد من الفنانين العظماء مثل The Game (مغني الراب) و Lil Jon و Mabel و Kaliffa Karlsson، كما التقى شخصيًا بالعديد من المشاهير المختلفين مثل Peter Stormare من مشاهير هوليوود, John Barnes (لاعب كرة قدم) و Klara Svensson بطلة السويد في الملاكمة.

وذكر الدكتور ماتياس لوندبيرج وهو باحث في قسم علم الموسيقى، جامعة أوبسالا السويدية ورئيس المجموعات النادرة و RISM ، المجموعات السويدية الوطنية للموسيقى نيردوج في مقال بعنوان "5 مغني الراب السويديون الناشئون في الطريق الي الشهرة" ، ثم نشر مقالة كاملة عن Near Dogg بعنوان "Near Dogg - من صنع الإيقاعات إلى موسيقى الراب باللغة السويدية"