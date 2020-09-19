الفنان سعد رمضان يحتفل بتخرجه بعد 6 سنوات من الدراسة ويستعد للدكتوراة

سعد رمضان احتفل بنجاحه وحصوله على شهادة في العلوم الموسيقية بعد فترة من الدراسة في الجامعة، ليحقق بذلك أحد احلامه ويؤكد على استمراره في دراسته الأكاديمية وسعيه للحصول على الدكتوراه.

سعد رمضان يحتفل بتخرجه وحصوله على شهادة في العلوم الموسيقية

سعد رمضان الفنان اللبناني كشف عن تخرجه من الجامعة وحصوله على شهادة في العلوم الموسيقية، سعد رمضان أكد أن حصوله على هذه الشهادة كان بمثاية أحد أحلامه التي كان يسعى لتحقيقها منذ سنوات طويلة بسبب عدم دراسته للموسيقى في الجامعة بالسابق، وأن رغم خطواته الفنية التي حققها خلال السنوات الماضية لكنه كان يرغب في العودة للدراسة الجامعية فقال: "كان عندي حلم واصرار انو بيوم من الأيام بدي يكون معي إجازة بالعلوم الموسيقية، ما قدرت ادرس الموسيقى بالجامعة لظروف خاصة، ودخلت الفن ،نجحت أوقات وفشلت أوقات بس كان عندي دايماً اصرار انو بدي ارجع للجامعة".

A post shared by (@saad_ramadan) on Sep 18, 2020 at 9:36am PDT

سعد رمضان يستعد لاستكمال دراسته من أجل الدكتوراه

سعد رمضان أوضح أن طريقه للحصول على شهادته في العلوم الموسيقية لم يكن سهلا حيث أكد أنه درس لما يقارب الـ6 سنوات حيث بدأ الدراسة وهو في سن الـ28 وحصل على شهادتها في عمر الـ34، وأكد سعد رمضان أنه ينوي استكمال دراسته الأكاديمية من أجل الحصول على الدكتوراه، وأوضح أن المثابرة من أهم أسباب نجاحه فقال: "على عُمر ال ٢٨ سنة رجعت على الجامعة واليوم تخرّجت الحمدلله وإن شاء الله رح أكمّل للدكتوراه (ان العلم نور) دائما تذكرو انو المثابرة والنجاح توأمان هذا من فضل ربي".

شركة "روتانا" تهنئ سعد رمضان على تخرجه

‏"روتانا" الشركة المنتجة لأعمال الفنان سعد رمضان قدمت له التهنئة بمناسبة هذا النجاح حيث نشرت بيان قصيرا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" قالت فيه: "مبروك للمثابر الفنان ‎سعد رمضان الذي حقق حلمه بعد سنوات وأعلن تخرجه وحصوله على إجازة في العلوم الموسيقية روتانا تتمنى لك المزيد من النجاحات"، سعد رمضان قد أطلق أغنية بعنوان "أنت وأنا" في أغسطس 2019 عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا"على "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وقت طرحها حيث بلغت عدد مشاهداتها أكثر من 12 مليون مشاهدة وهي من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، و توزيع جيمي حداد، يذكر أن سعد رمضان قد غاب خلال الفترة الماضية ولم يقدم اي أعمال جديدة نظرا لظروف دراسته.