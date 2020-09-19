بلقيس تكشف عن أول تجاربها في الإخراج وتشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة..فيديو

بلقيس فتحي تستعد لطرح فيديو كليب جديد خلال الفترة القادمة حيث كشفت لمتابعيها عن مفاجأة تعد لها في الفيديو الجديد، وطلبت كذلك دعوات محبيها ومساندتهم في خطوتها التي سوف تقوم بتنفيذها خلال الأيام القادمة.

بلقيس تستعد لأول مرة لإخراج فيديو كليب

بلقيس فتحي نشرت فيديو جديد عبر حسابها على "انستجرام" طلبت فيه الدعاء لها بسبب استعدادها للإخراج أول فيديو كليب في خطوة تعد جديدة عليها، وكشفت بلقيس أن سبب اختفائها خلال الأيام الماضية يعود لاستعدادها لتصوير الفيديو الجديد، وتمنت أن تنال الخطوة إعجاب محبيها ومتابعيها فقالت: "أحبكم كثيرا وسامحوني لأنني بعيدة عنكم خلال هذه الفترة، بسبب إنشغالي في خطوة جديدة، لتقديم فيديو كليب سوف أقوم لأول مرة بإخراجه، وهي أولى تجاربي في الإخراج في عالم الفيديو كليب، وأتمني أن تنال هذه الخطوة إعجابكم".

A post shared by (@balqeesfathi) on Sep 18, 2020 at 6:40am PDT

بلقيس تطرح فيديو كليب جديد قريبا

بلقيس فتحي لم تكشف عن اسم الأغنية الجديدة التي تسعى لتصويرها في الفيديو كليب لكنها أكدت أن سوف تبدأ تصويرها بعد أيام قليلة، كما سوف يتم طرح الكليب قريبا فقالت: "سوف أبدا تصوير الفيديو الجديد بعد أيام، وحقيقي مشغولة كثيرا بسبب الفيديو الذي سوف يتم طرحه أيضا قريبا"، بلقيس فتحي قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد والدتها بشكل استثنائي حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو وهي تغني باللغة الفرنسية الأغنية الشهيرة للنجم كينجي جيراك والتي تحمل عنوان " Les yeux de la mama"، الأغنية قدمتها النجمة بلقيس عبر أحد التطبيقات الغنائية أثناء مشاركتها في حفل افتراضي تضامني مع متضرري انفجار لبنان الذي نظمه التطبيق والذي شارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم العرب والعالم، وعلقت بلقيس على الأغنية قائلة: "(عيون أمي الجميلتين) إهداء لأمي بمناسبة يوم ميلادها، من مشاركتي في حفل إنقاذ لبنان".

A post shared by (@balqeesfathi) on Sep 11, 2020 at 1:36pm PDT

تعاون بلقيس فتحي مع عيضة المنهالي في أغنية "بحر ركبه غلاهم"

بلقيس فتحي قد طرحت ديو جديد خلال الأسابيع الماضية مع المطرب الإماراتي عيضة المنهالي "عبر يوتيوب" يحمل عنوان "بحر ركبه غلاهم"، وكلمات شبعاد (ناس غزير ماهم)، وألحان عيضة المنهالي، وتوزيع مهند خضر، وروجت بلقيس للأغنية الجديدة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وقالت:" استمعوا الآن الديو مع الفنان الكبير والأخ والصديق عيضة المنهالي.. تشرفت جداً بالتعاون معاه"، وحققت الأغنية بعد طرحها على "اليوتيوب" ما يقارب من مليون و800 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنانة بلقيس.