وظهر الفيشاوي بالصورة برفقة صناع الأغنية ، وعلق قائلاً :" أفضل طاقم للتحضير للفيديو للموسيقي رقم 2 .
يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.
وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد الفيشاوي من كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "نمبر 2" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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