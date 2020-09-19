أحدث ظهور لـ محمد فؤاد على إنستجرام.. والجمهور: وحشتنا يا عالمي

وتفاعل مع الصورة، عدد كبير من متابعي الفنان، وجاءت التعليقات ما بين "فؤش الجدع - وحشتنا يا عالمي - منور ".
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وطرح النجم محمد فؤاد، فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك .
وتقول كلمات الأغنية:
"نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله..
أتغلب الشر علينا يا رب مين غيرك يجيرنا.. إحساسنا فجأة مات خلاص وفى يوم وليله مات ضميرنا يا الله.. أتملك الحقد فى نفوسنا والشيطان خلاص أسرنا يا الله.. بندوس على الحق دوس وبقينا خلاص بنهين كبيرنا يا الله.. أدارت الطيبة فى وشوشنا والغضب سكن مكانها يا الله.. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور يخونا يا الله
يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود، يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود".
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