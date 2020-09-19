نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس،​ مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن تحضيرها لعمل جديد. وقالت بلقيس: "العمل خليجي وكتبت الستوري بورد والمشاهد، وحاليًا في مرحلة التحضيرات النهائية، وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله وسأقوم بالاخراج لاول مرة". وعلّقت على الفيديو قائلة :"أحتاج دعواتكم لي بالتوفيق". كانت أهدت بلقيس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية "ملكنا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب" من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سنة أولى إخراج.. بلقيس تعلن عن تحضيرها لعمل جديد.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.