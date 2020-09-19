نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الوجه الآخر " في المقال التالي
وبعد ساعات تعرض قناةcbc الحلقة الحادية عشر الساعة 11 مساء ، ويتم الإعادة الساعة الثانية والنصف صباحاً علي قناة cbc ، ومن الموقع أن تشهد الحلقة الكثير من مشاهد الإثارة والتشويق بعد ترك فرح شقيقة نسرين طافش منزلها دون أن تبدي أي أسباب.
مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.
ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية رجل أعمال ، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.
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