بعد عيد ميلاده.. محمد إمام يوجه الشكر لمحبيه

ووجه محمد إمام الشكر لمتابعيه ، حيث شارك صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : شكراً علي كل المعايدات والرسائل والتصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي ، شكراً علي كل الكلام الحلو اللي اتكتب ومعلش مش متواجد كتير الأيام دي عشان بحضرلكم مفاجأة قريب.
يشار أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
كما أنه استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "الملك " ، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2021 .
يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.
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