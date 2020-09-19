بعد ظهورها مع منى الشاذلي .. أحمد زاهر وابنته ليلى تريند 1 على يوتيوب

تصدر الفنان أحمد زاهر، وابنته التريند رقم 1 على موقع اليوتيوب بعد ظهورهما مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".

قدمت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الألعاب خلال البرنامج قام بها الفنان أحمد زاهر أمام ابنته ليلى، حيث استخدم الفنان العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق ولكنها فازت عليه بجدارة.

وكشف زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، واكثر ما يرعبه، قائلا:" مش بعمل أى حاجة وحشه فى حياتى غير شرب السجاير، وان شاء ربنا هيدينى القوة أسيطر عليها زى ما سيطرت على حاجات كتير".

وكشف أحمد زاهر،أن ابنته ليلى، أكثر شخص ينفق أموالا فى أسرته، ودائما من تقوم بالشراء أون لاين من الخارج.

من جانبها لفتت ليلى، إلى أنها ذات مرة قامت بشراء شيء من الخارج بمبلغ 1500 جنيه، وطلبت المبلغ من والدها قائلة:" انا عايز الفلوس دلوقت بدل ما الشرطة تيجى تقبض عليك".