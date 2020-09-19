أحدثهن داليا إبراهيم| 5 فنانات ارتدين الحجاب بعد الاعتزال.. صور

نشرت الفنانة داليا ابراهيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء وحجابا، معلنة ارتداءها الحجاب بعد أشهر قليلة من قرار اعتزال الفن.

وظهرت الفنانة داليا ابراهيم في الصور التي نشرتها عبر فيسبوك، داخل أحد الكافيهات أو المطاعم، تتناول مشروبًا لها، وترتدي الحجاب في أول ظهور لها به، ولم تعلق على الأمر بأي شيء.

وكانت داليا ابراهيم أعلنت في آخر شهر يونيو الماضي، عن اعتزالها التمثيل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال

شمس البارودى أعلنت الفنانة شمس الباردوي، اعتزال الفن عام 1984، وهي في أوج نجوميتها، وذلك بعد عودتها من أداء العمرة، وقالت إنها رأت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب. وتناقلت شائعات تؤكد عودتها للفن مجددا، لكن زوجها الفنان حسن يوسف، نفي ذلك لوسائل إعلامية مؤكدا على التزامها بقرارها حتى النهاية. شادية قررت الفنانة الراحلة شادية الاعتزال وعدم العودة نهائيًا للفن، وارتداء الحجاب عام 1986، وعلى الرغم من حرص عدد من المهرجانات تكريمها، إلى أنها فضلت عدم الظهور مرة أخرى. نورا الفنانة نورا من الفنانات اللاتي اتخذن قرار الحجاب واعتزال الفن وهي في قمة نجاحها وبشكل مفاجئ ودون الحديث عن الدافع وراء قرارها، ولكن كشفت الفنانة عفاف شُعيب بعد ذلك في تصريحات صحفية عن كواليس ارتداء نورا للحجاب واعتزالها للفن. سهير البابلي كان ارتداء ابنة الفنانة سهير البابلي، نيفين الناقوري للحجاب هو ما دفعها للتفكير بالأمر لأول مرة، حيث شعرت بالرغبة في التقرب الى الله. وعلى غرار النجمة الراحلة شادية كان الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي سببًا في ارتداء «البابلي للحجاب»، وذلك حين قابلها بالسعودية أثناء تأديتها فريضة الحج واقترح عليها الظهور على الشاشة بنفس الملابس من أجل تقديم رسالة هادفة للجمهور، وبالفعل استجابت وارتدت الحجاب ولكنها اعتزلت الفن ولم تكمل عملها حينها. وبعد اعتزال سهير البابلي الفن لما يقرب من 9 سنوات عادت للشاشة وقدمت مسلسل «قلب حبيبة» بالحجاب، ولم تقدم أي عمل فنى بعده رغم عدم رفضها لتقديم أعمال فنية إلا إذا كانت مناسبة.

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