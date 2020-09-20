وقامت قوت وهي ماجدة زكي، بتجسيد دور الحاجة روحية، لتقع بأحد الأشخاص، وتحدث عوض مع خالد في محتلوة منه اللاعتراف له بما حدث مع شقيقته ولكن تفاجأ بدخول حبيبته المكتب، وظهر أمامها بصورته الحقيقية وهو استغلاله لها من أجل العمل في مكتب والدها، وظهرت هايدي وهي ابنة قوت في محاولتها التمثيل وتشاجرها مع أحد الأشخاص في الأستوديو.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماجدة زكي تؤمن بالشعوذة ومحمد أنور يقع في أزمة جديدة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ11 من "قوت القلوب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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