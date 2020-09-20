يشاركان بالقاهرة السينمائي| اِعرف أكثر عن فيلميّ حظر تجول وعاش يا كابتن

وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على فيلمين يمثلان مصر فى المسابقة الرسمية فى دورته الـ 42 والتى من المقرر ان تقام فى الفترة من 19 الى 18 نوفمبر المقبل وهما الفيلم الروائى الطويل "حظر تجول" والفليم الوثائقى "عاش يا كابتن".

نرصد فى التقرير التالى بعض تفاصيل الفيلمين وكل المعلومات الخاصة بالعملين المشاركين فى المهرجان.

حظر تجول :

فيلم حظر تجول هو فيلم روائى طويل من تاليف وإخراج أمير رمسيس ويقوم ببطولته الهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى وعارفة عبد الرسول وخيرى بشارة.

وتدور احداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول سيدة تدعى فاتن تخرج من السجن بعد عشرين عاما بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن اجابات لأسئلة مسكوت عنها لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

والفيلم تدور معظم أحداثه فى مكان واحد وهو حى شبرا وتم الانتهاء من تصويره في أول فبراير 2020.

يشهد الفيلم عودة المخرج خيرى بشارة ليس خلف الكاميرا ولكن كممثل بعد فترة من الغياب حيث قدم من قبل عدد من التجارب التمثيلية.

عاش يا كابتن :

كما يعرض مهرجان القاهرة ومهرجان تورنتو السينمائي في دورته الــ 45 والتي تقام من 10 إلي 20 سبتمبر، مشاركة الفيلم المصري الوثائقي "عاش ياكابتن" أو Lift Like a Girl ضمن فعالياته والتي تنتطلق اونلاين بسبب تفشي فيروس كورونا.

والفيلم وثائقي يتناول التدريب علي رفع النساء الأثقال في شوارع الإسكندرية ، حيث يتتبع الفيلم الطفلة زبيبة البالغة من العمر 14 عامًا وهي تسعى لتحقيق حلمها في أن تصبح محترفه في مجال رفع الأثقال.

ويرصد الفيلم مدربها الكابتن رمضان والذي يؤمن بها، وسبق وأن درب العديد من نجوم وابطال المجال، بما في ذلك ابنته نهلة رمضان بطل العالم السابق ورائدة رفع الأثقال في مصر ، وكذلك عبير عبد الرحمن أول امرأة عربية حائزة على ميدالية أولمبية مرتين لمدة 4 سنوات وهو من إخراج المخرج مي زايد.

بدأت رحلة صناعة الفيلم التي استمرت أكثر من 6 سنوات، 4 منها في التصوير، وأكثر من عام ونصف في المونتاج.

كانت المخرجة مى زايد مشغولة بفكرة "عاش يا كابتن" منذ عام ٢٠٠٣ تأثرا بخبر فوز كابتن نهلة رمضان ببطولة العالم في رفع الأثقال.