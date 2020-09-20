نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. جميل راتب يوضح سبب عدم رغبته في تلقي العلاج بالخارج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، الذي أجاد وأبدع في تجسيد عدد من الشخصيات.
فسر جميل راتب، أسباب حرصه على تلقي العلاج داخل مصر، في أيامه الأخيرة، وعودته من فرنسا وقطع رحلة العلاج هناك.
وقال: "الأطباء لم يستطيعوا فعل شىء نظرًا لكبر سني، رغم أنهم حاولوا تقديم حلول".
وتابع: "قبلت وضعي كما هو وفضلت العودة إلى مصر مرة أخرى، لأنني أريد أن أعيش وأموت على أرضها".
رحل الفنان القدير جميل راتب، عن عمر ناهز 91 عامًا، وأقيمت الجنازة بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف
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