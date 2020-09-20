نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني يشارك نيللي كريم في "العميل صفر" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أكرم حسني، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أكرم حسني، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة النجمة نيللى كريم، والمخرج محمد سامى، والمنتج وائل عبد الله. واكتفى بالتعليق قائلاً "العميل صفر قريبًا". يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد فهمي وويزو وإخراج أحمد الجندى.

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