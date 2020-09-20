"دوت الخليج الفني" يكشف جولات عمر كمال الفنية الفترة المقبلة

ومن المفترض أن يرجع إلى مصر بعدها وينتظر أسبوع حتى يسافر مرة أخرى للسعودية.

وحقق كمال، مؤخرًا نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية "لغبطيطا" وينتظر أغنية فيلم 'زنزانة٧' بالإضافة الدويتو مع اورتيجا.

يذكر أن أغنية " لغبطيطا" من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخرًا معًا في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".

وجائت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.