شاهد.. البروفة النهائية لحفل تأبين الفنان محمود رضا

أجرى المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، البروفة النهائية لحفل تأبين رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان " محمود رضا"، أمس السبت على مسرح البالون بالعجوزة، بحضور الدكتور مدحت العدل، والملحن صلاح الشرنوبى، والإعلامية بوسى شلبى، وعدد من قيادات وفنانى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.



الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ويفتتح فى الثامنة من مساء اليوم الأحد على مسرح البالون بالعجوزة .



ومن المقرر أن يستمر بيت الفنون فى تقديم برنامج " ليلة فى حب محمود رضا" للجمهور لمدة أسبوع عقب حفل غد الأحد، حتى يمكن للأجيال الجديدة التعرف على إبداعات رمز من رموز الفن، ورائد استعراضات الفن الشعبى فى مصر والوطن العربى.

يبدأ برنامج الحفل بمجموعة متنوعة " كولاج" من أهم لوحات واستعراضات محمود رضا، غناء الفنان محمد رءوف، يعقبها كلمة مصورة للفنان محمود رضا تعرض على شاشة المسرح، ثم مشهد درامى أداء الفنان ميدو عادل.



يلى ذلك تقديم أغنية "واحد مننا" غناء الفنان محمد الحلو والفنانة مي فاروق، تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، يعقبها عرض فيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" للكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وتقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى، قيادة أوركسترا للمايسترو هشام نبوى، والحفل رؤية وإخراج عادل عبده.