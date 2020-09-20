

يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". يحرص الفنان أحمد زاهر على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس فيلمه الجديد"زنزانة 7". وعلق قائلاً: "الحمد لله والشكر لله"، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه. يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي، من بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد زاهر ينشر صورة من كواليس فيلمه "الجديد زنزانة 7" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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