جوجل يحتفل بالذكرى 86 لميلاد نتيلة راشد مؤسسة مجلة "سمير" للأطفال

يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بالذكرى 86 لميلاد الكاتبة الصحفية نتيلة إبراهيم راشد. نتيلة راشد، هي كاتبة صحفية وأمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة. والراحلة تعد إحدى مؤسسات مجلة "سمير" للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002. وأيضًا شاركت في كتب "الهلال" للأطفال سابقًا، وإحدى أهم من كتبن للأطفال وأفنين عمرهن من أجلهم.

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