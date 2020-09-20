محمد سامي يشوق جمهوره لفيلم "العميل صفر"

شوق المخرج محمد سامي جمهوره ومحبيه لفيلم "العميل صفر " المقرر عرضه الفترة المقبلة. وشارك محمد سامي منذ قليل جمهوره صورة تجمعه بالفنان أكرم حسني ونيللي كريم ووائل عبد الله. وعلق قائلاً: "بسم الله فيلم العميل صقر تأليف وإنتاج وائل عبدالله وإخراج محمد سامي". فى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.

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