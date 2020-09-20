عمر كمال يرد على مهاجميه بعد صورة سيارته الجديدة.. ويجيب عن سؤال "نحط الشهادة فين؟"

رد المغني الشاب عمر كمال على المهاجمين له على مواقع التواصل الإجتماعي، والذين دائما يستكثرون عليه نجاحاته، وخاصة بعد شراء سيارة جديدة.

ويردد الجمهور دائما فى التعليقات بعد كل نجاح لعمر "عارفين هنحط الشهادة فين؟".

فخرج عمر في فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك" ليرد على سؤالهم المعتاد ويوجه لهم مجموعة من النصائح، ويحكي لهم تفاصيل مامر به في مشواره.



ونصح عمر الشباب أن يضعوا شهادتهم في الدرج خاصة أنه منذ 14 عاما يضع شهادته جانبا ويخطط لاحلامه، وقال للشباب إن التعليم الذين يتعلمونه مختلف عن سوق العمل، وعليهم تحديد هدفهم.



وكان عمر كمال نشر فيديو جديد برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر عمر كمال وهو يقبل يد والدته قائلا : ربنا بيكرمني ويسترها معايا بسبب تخصيص سجدة دعاء ليا، ربنا يخليكي ليا ويجعل يومي قبل يومك عشان مفيش غيرك بيسأل عني ويشيلني لما اموت وجاء رد والدتة : نفسي تعيش معايا عشان بتوحشني اوي .



وعلق علي الفيديو قائلا : امي حبيبتي

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