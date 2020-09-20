شاهد.. أحمد زاهر بكواليس فيلم زنزانة 7

نشر أحمد زاهر عددا من الصور له عبر حسابه على فيسبوك من كواليس تصوير فيلم زنزانة 7 الذي يعرض حاليا في السينما.

كان نجوم وصناع فيلم زنزانة 7 احتفلوا الخميس الماضي مع الجمهو بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة نصر. اقرأ أيضا: محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته رامي وحيد لـ دوت الخليج: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها وتصدر البوستر الرسمي للعمل أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى.

ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.



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