تفاصيل الحكم بحبس نجلي أحمد السبكي 15 سنة في واقعة حيازة المخدرات بعد زفاف هنا الزاهد!

واجه المنتج أحمد السبكي ونجليه المخرج كريم السبكي وخالد السبكي، أزمة كبيرة بعد الحكم ضد نجليه بالحبس لمدة 15 عام بتهمة حيازة المخدرات، في القضية التي بدأت بالقبض عليهما العام الماضي عقب زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.

المخرج كريم السبكي يواجه عقوبة الحبس لـ15 عام

وأصدرت المحكمة اليوم حكماً بمعاقبة نجلى المنتج السينمائي أحمد السبكى "كريم وخالد السبكي" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن أخلت النيابة العامة سبيلهما بكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة في شهر سبتمبر العام الماضي.

تفاصيل قضية نجلي أحمد السبكي

وبدأت قضية المخرج كريم السبكي وشقيقه في شهر سبتمبر العام الماضي بعد إلقاء الشرطة القبض عليهما عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، وواجها تهمة حيازة مواد مخدرة والقيادة تحت تأثير الكحول وذلك بعد ان أوقفتهما إحدى الدوريات الأمنية في الشارع، قبل ان يتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية والتي استمرت طوال العام إلى أن صدر أول حكم بها اليوم.

وكشفت مصادر مقربة من عائلة المنتج أحمد السبكي عن صدمة العائلة من الحكم خاصة بسبب المدة الطويلة والمشددة للسجن، والتي جاءت عكس التوقعات، وأكدت المصادر إنه لم يلق القبض على نجلي السبكي، خاصة إنه لا تزال هناك عدة درجات في التقاضي، ومن المقرر ان يقدم السبكي معارضة للحكم بعد صدوره غيايباً اليوم.

صدمة بعد الحكم بحبس نجلي أحمد السبكي

وتسبب الحكم في صدمة في الوسط الفني وفي أصدقاء كريم السبكي ووالده المنتج أحمد السبكي، والذي لم يعلق على الحكم وكذلك نجله حتى الآن.

ويذكر أن آخر أعمال المنتج أحمد السبكي وابنه كريم السبكي في مجال الانتاج كانت في فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد وأمينة خليل، والذي يعرض هذا الصيف، واحتفلاً مؤخراً مع النجوم بعرض الفيلم في السينمات، وشارك كريم السبكي في إخراج أكثر من عمل سينمائي بجانب أعماله الانتاجية مثل أفلام " الديزل" و "قلب الأسد" للفنان محمد رمضان، و"من ضهر راجل" لآسر ياسين ومحمود حميدة، وأشرف كريم كذلك على إنتاج العديد من الاعمال السينمائية منها فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد ومسلسل "رمضان كريم" وغيرها من الأعمال.