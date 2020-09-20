حفلات اليوم الوطني السعودي 90.. رامي صبري يعتذر ومشاركة خاصة لعبد الله الرويشد ونبيل شعيل

انضم عدد من النجوم إلى قائمة نجوم الغناء العرب المشاركين في حفلات اليوم الوطني السعودي 90، وأبرزهم عبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومطرف المطرف في حفل خاص بجانب عدد من النجوم وأبرزهم أحلام وعمرو دياب وأنغام ومحمد حماقي وراشد الماجد وغيرهم.

يارا تصدر أغنية جديدة في اليوم الوطني السعودي

ومن مفاجآت اليوم الوطني السعودي 90 مشاركة الفنانة يارا بطريقتها الخاصة، وأعلنت تجهيزها لأغنية خاصة جديدة للجمهور السعودي في هذه المناسبة، ونشرت فيديو لها داخل الاستديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت:" اليوم التسجيل بالإستديو غير، أغنية انتظروها قريباً جداً خاصة بالعيد الوطني السّعودي رح تحبّوها كتير، كلمات سموّ الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، ألحان ابراهيم الغانم، توزيع عباس صبّاح".

رامي صبري يعتذر عن حفلات اليوم الوطني السعودي

واعتذر الفنان رامي صبري عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي 90 بسبب ظروف خاصة به، ووجه تهنئة إلى جمهوره السعودي على تويتر وقال:" كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي، وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة ونلتقي في شهر اكتوبر إن شاء الله".

حفلات نجوم الكويت في اليوم الوطني السعودي

وكشفت شركة روتانا عن مفاجأة جديدة للجمهور في حفلات اليوم الوطني السعودي بمشاركة عدد من نجوم الغناء من الكويت عبد الله الرويشد ونبيل شعيل ومطرف المطرف في الحفلات في ٢٤ سبتمبر الجاري، وذلك بجانب حفلاتها في اليوم الوطني للنجوم راشد الماجد وأصيل أبو بكر في الدمام في 22 سبتمبر، وماجد المهندس في الرياض 23 سبتمبر، ورابح صقر في الرياض في 14 سبتمبر.

إجراءات خاصة في حفلات اليوم الوطني السعودي

وكشفت روتانا أيضاً عن الإجراءان الخاصة لتنظيم الحفل مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ونشرت على حسابها بتويتر الإرشادات الخاصة بالحفلات من أجل سلامة الجمهور وسلامة وضعهم الصحي.

عمرو دياب وأحلام وأنغام أبرز نجوم حفلات اليوم الوطني السعودي

وتضم حفلات اليوم الوطني عدد من نجوم الغناء العرب أبرزهم الفنانة أحلام التي تحيي حفلها في 22 من الشهر الجاري على مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الفنانة داليا مبارك في حفل مع الفنان عبادي الجوهر في يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة الملك عبد الله الرياضية، و محمد حماقي في جدة بحفل يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في جدة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في يوم 26 سبتمبر، وتحيي الفنانة أنغام حفلها في يوم 24 من الشهر الجاري مع الفنان تامر عاشور.