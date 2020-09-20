بسبب "كورونا".. نسخة مصغرة لأكبر حدث سينمائي في إسبانيا

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات مهرجان "سان سيباستيان" للأفلام، وهو أكبر حدث سينمائي في البلدان الناطقة بالإسبانية، بعدد أقلّ من النجوم والأفلام المبرمجة، مع العرض الافتتاحي لآخر أفلام وودي آلن "ريفكنز فستيفال"، الجمعة.

وبسبب القيود المفروضة على السفر من جرّاء فيروس كورونا المستجد، تعذّر حضور المخرج البالغ 84 عاما وغيره من الأسماء البارزة في المجال.

وفي ظلّ تزايد الإصابات مجدّدا في إسبانيا، اعتمدت تدابير سلامة مشدّدة وفرض وضع الكمّامات مع حصر عدد المشاهدين في الصالات بـ 40 إلى 60% من الطاقة الاستيعابية.

وصوّر "ريفكنز فستيفال" الصيف الماضي في مدينة سان سيباستيان الساحلية وضواحيها وهو يروي قصة زوجين أميركيين يحضران المهرجان السينمائي فتسحرهما أجواء المهرجان والحياة في إسبانيا.