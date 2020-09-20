بنشر صورة.. سامح حسين يمازح متابعيه: مرشح لـ مجلس الشعب

نشر الفنان سامح حسين صورة له للمزاح مع متابعيه، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وعلق سامح حسين قائلا: "حاسس إن الصورة دى بتاعة مرشح عضو مجلس الشعب". اقرأ أيضا:

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كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي. كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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